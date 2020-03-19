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أخبار العالم

إغلاق 40 محطة مترو في بريطانيا بسبب فيروس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 02:14 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة النقل البريطانية، اليوم الخميس، إغلاق مترو العاصمة لندن بشكل جزئي اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها على موقع "تويتر" إن الإغلاق الجزئي سيشمل 40 محطة، وذلك ضمن خطة حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون لاحتواء الفيروس. 

وكان جونسون، أعلن أمس، تعليق الدراسة في المدارس، اعتبارًا من الجمعة 20 مارس.


وارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة، الأربعاء، مسجلًا 104 وفيات، في أكبر معدل يومي للوفيات في بريطانيا، وفقًا للجهاز الصحي في المملكة.

وتوفي 32 شخصًا، الأربعاء، في إنجلترا، فيما توفي 3 آخرين في اسكتلندا، بالإضافة إلى شخصين في ويلز.

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