خروج المريضة الـ 600 المتعافاة من كورونا في ووهان الصينية

قالت وكالة الأنباء الصينية"شينخوا"، إن الحالة رقم 600 المتعافية من فيروس كورونا، خرجت من مستشفى رنمين لجامعة ووهان، وحرص العامليين الطبيين على تقديم الورود لها وإلتقاط الصور التذكارية معها لمشاركتها فرحتها بالشفاء.





ومن المنتظر أن تمتد فترة ذروة الوباء حتى نهاية مايو المقبل، ويتوقع عدد الإصابات بكورونا إلى نحو 4 ملايين والوفيات إلى 3.5 ملايين تقريبا.





وحتى الأربعاء، أصاب "كورونا" قرابة 207 آلاف شخص في 170 بلدا وإقليما، توفي منهم نحو 8300، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة





وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه ليس "عنصريا" لكن فيروس كورونا جاء من الصين،



