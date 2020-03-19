بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث مروري بملوى

أصيب 3 أشقاء وطفلان وسيدة من عائلة واحدة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء خالد عبد ال خالد عبد سلام مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول 6 مصابين من بينهم 3 أشقاء وطفل ورضيع وربة منزل، جميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من مدخل مركز ملوى بالطريق الصحراوي الغربي.





بانتقال قوات الأمن لموقع البلاغ تبين إصابة كل من: حمدي رشدي زكي 20 سنة، بدون عمل مصاب باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالذراع الأيسر، آية سيد حسانين 25 سنة، ربة منزل، مصابة باشتباه كسر بالضلوع، وزمزم أحمد رشدي 4 سنوات طفلة، مصابة بكدمات، وعمر أحمد رشدي، عام ونصف مصاب بكدمات بالجسد، وإسلام رشدي زكي 28 سنة بدون عمل، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمني وجرح طولي من الجسم، وأحمد عوض زكي 23 سنة، بدون عمل مصاب بجرح في الجبهة بطول 5 سم وكدمات في أنحاء الجسد.



