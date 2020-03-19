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أخبار العالم

ارتفاع عدد وفيات كورونا في بريطانيا إلى 128

الخميس 19/مارس/2020 - 05:24 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت السلطات الحكومية في بريطانيا، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 128 حالة.

وارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة، الأربعاء، مسجلًا 104 وفيات، في أكبر معدل يومي للوفيات في بريطانيا، وفقًا للجهاز الصحي في المملكة.

وتوفي 32 شخصًا، الأربعاء، في انجلترا، فيما توفي 3 آخرين في اسكتلندا، بالإضافة إلى شخصين في ويلز.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، طالب المواطنين بالانعزال الاجتماعي، في إطار إجراءات حكومته لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أيام من إعلان خطة "مناعة القطيع" والتي كان من المفترض أن تقلل الحكومة من إجراءاتها في مواجهة انتشار فيروس كورونا.
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