AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الرسالة الأولى.. البابا تواضروس: فيروس كورونا كشف ضعف الإنسان رغم التطور العالمي

الخميس 19/مارس/2020 - 06:04 م
صدى البلد
Advertisements
سامح سلام

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن الاحداث التى نمر بها الآن لم يشهدها أحد من قبل بسبب انتشار فيروس كورونا، موضحا أنه سيلقى رسالة روحية يومية خلال الفترة المقبلة.


وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني - في رسالته الأولى التى بثها اليوم عبر تقنية الفيديو - إن ما نمر به هو فترة إستثنائية ولابد أن نعرف أن الله خلق الانسان وأن حياة البشر مرت بمراحل عديدة ومنطورة على مدى التاريخ الإنساني، موضحا أن الانسان خلال الأزمان الأخيرة  أصبح عابدا لذاته وصار لا يري إلا نفسه، وبدأ يتهاون في حق الله ويبتعد عنه وينحدر إلى القاع رغم كل طرق التطور التى يشهدها العالم حاليا.


وأضاف البابا تواضروس الثاني إن في الآونة الأخيرة ظهر الالحاد والعنف والاباحيات والأنانية وأصبح كل إنسان يحيا وفقا لرغباته وأهوائه، ومن هذه الضعفات تولد عند الإنسان  مشاعر خطيرة مثل الاحباط والخوف والحيرة والشعور بالذنب والاكتئاب والانتحار، وصار العالم وكأنه خاليا من الله وصار المخلوق وكأنه بلا خالق.


وتابع قائلا، إن الله من كثرة محبته للبشر أراد أن يوقظ الإنسان حتى لا يفنى بسبب شروره، وكان هذا الانتشار المفاجئ والسريع جدا لفيروس كورونا،  وأن العالم كله بات لا حديث له إلا عن هذا الفيروس، وأصبحت دول تتحول بالكامل إلى حجر صحي.


وأشار إلى أن هذا الفيروس صغير جدا ولكنه صنع هذا العمل وأصبح يوجه رسالة للانسان يقول له فيها "أنت ضعيف إيها الإنسان" رغم كل مظاهر التحضر والتطور، لافتا إلى أنه هذا الوقت لا أحد يفكر إلا في هذا الأمر وهو زمن للتوبة وطلب الرحمة من عند الله، موضحا أنه سيبدأ حلقات بعنوان "كيرليسون" لتكون للتأمل خلال الفترة المقبلة.


ونوه إلى أنه سيتأمل في قطعة الصلاة التى تقال في نهاية كل صلوات السواعي بالاجبية وهى "ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وفي كل ساعة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر كلمة البابا تواضروس عقب تدشين كنيستين بمقر إيبارشية سوهاج

البابا تواضروس خلال ترأسه احتفالات عيد الغطاس: قديما كان الأقباط ينزلون إلى مياه النيل في هذا اليوم.. وتناول القلقاس والقصب له رمز روحي

البابا تواضروس: الكنيسة ظلت واحدة لمدة 5 قرون والذات والخطية سبب الانفصال

البابا تواضروس: أول عمل قام به الله منذ بدء الخليقة هو أنه فصل بين النور والظلمة.. والكنيسة ظلت واحدة لمدة 5 قرون والذات والخطية سبب الانفصال

البابا تواضروس: توقف الاجتماع الأسبوعي الأربعاء المقبل

البابا تواضروس: الصوم فترة من أقدس أوقات العام

ترشيحاتنا

أخبار التعليم.. حقيقة إلغاء الترم الثاني.. واستئناف الدراسة وعقد الامتحانات في موعدها.. وأخبار جديدة لطمأنة الرأي العام اليوم

لم يعد لدينا حل.. قصة صورة الطبيب الإيطالي الباكي المتداولة

أول رد من البرلمان على مي الخرسيتى صاحبة فيديو كورونا

شاهد.. ماذا قال الدكتور مصطفى محمود عن الفيروسات مثل كورونا؟

سجلت أول حالة إصابة.. فيروس كورونا يضرب من جديد دولة أفريقية

أهم الأخبار:غلق المطاعم والمقاهي والمولات 11 ساعة .. 30 ضعف الرصيد لموبيلك لدعم التعليم والبقاء بالمنزل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة أم شائعة.. كيف يشفى مريض كورونا بـ علاج الملاريا ؟

اكتشاف إصابة طفل عمره 6 أعوام بفيروس كورونا في أستراليا.. تفاصيل

توقف عنها فورًا.. 7 عادات يومية تهدد حياتك بالإصابة بـ كورونا