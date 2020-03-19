بقيادة البدري.. منتخب مصر يشارك في الأعمال الخيرية لمكافحة كورونا





وجاء ذلك من منطلق الحرص على المشاركة المجتمعية بالاصطفاف حول الوطن وخلف كل الجهود المبذولة من كافة المؤسسات في سبيل تجاوز هذا الظرف الصعب.





انقلبت الموازين والخطط في جميع أنحاء العالم ودب الذعر بين الأندية الكبار واللاعبين بسبب تفشي فيروس لعين يدعى كورونا، الذي أصاب العديد من اللاعبين ورؤساء الاندية الكبرى.

وقررت الدوريات الكبرى والاتحادات العربية والإفريقية والأوروبية وقف وتعليق وإلغاء بعض المسابقات، حرصاََ على سلامة اللاعبين والجماهير.

قرر جهاز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بكامل تشكيله الفني والإداري المشاركة في الأعمال الخيرية في تلك الظروف بالتبرع لعدد من الأسر التي تضررت من فيروس كورونا، على أن يكون التبرع عن طريق إحدى الجمعيات الخيرية.