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رياضة

بقيادة البدري.. منتخب مصر يشارك في الأعمال الخيرية لمكافحة كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 06:59 م
صدى البلد
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نور عادل
قرر جهاز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بكامل تشكيله الفني والإداري المشاركة في الأعمال الخيرية في تلك الظروف بالتبرع لعدد من الأسر التي تضررت من فيروس كورونا، على أن يكون التبرع عن طريق إحدى الجمعيات الخيرية.

وجاء ذلك من منطلق الحرص على المشاركة المجتمعية بالاصطفاف حول الوطن وخلف كل الجهود المبذولة من كافة المؤسسات في سبيل تجاوز هذا الظرف الصعب.

انقلبت الموازين والخطط في جميع أنحاء العالم ودب الذعر بين الأندية الكبار واللاعبين بسبب تفشي فيروس لعين يدعى كورونا، الذي أصاب العديد من اللاعبين ورؤساء الاندية الكبرى. 

وقررت الدوريات الكبرى والاتحادات العربية والإفريقية والأوروبية وقف وتعليق وإلغاء بعض المسابقات، حرصاََ على سلامة اللاعبين والجماهير.
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