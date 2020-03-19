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منوعات

بعد فراق 3 أسابيع بسبب كورونا.. شاهد لحظة اجتماع شمل أم مع طفلتها حديثة الولادة

الخميس 19/مارس/2020 - 07:54 م
صدى البلد
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هدير علاء
نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لقطات مصورة ترصد لحظة اجتماع شمل أم مع طفلتها حديثة الولادة بعد أن ظلت الأخيرة لمدة تتجاوز ثلاثة أسابيع قيد الحجر الصحي بالمستشفى بسبب فيروس "كورونا"، وذلك منذ أن كان عمرها 14 يومًا فقط.

وأوضح التقرير أنه كان مشتبهًا في أن والدة الطفلة حاملة للفيروس، وقد أنجبتها أثناء تواجدها قيد العزل في مدينة صينية الشهر الماضي؛ ونُقلت الطفلة إلى مستشفى متخصص بعد أسبوعين من ولادتها نظرًا لحالة والدتها، لكن فحوصات طبية عدة أكدت عدم إصابتها بـ"كورونا".

وترصد اللقطات المرفقة لحظة تسليم الرضيعة، التي يبلغ عمرها الآن خمسة أسابيع، إلى والدتها في أحد المستشفيات بمدينة "شيجياتشوانج" بمقاطعة "خبي" شمال الصين في وقت سابق من الأسبوع الجاري بعد أن سمح لها الأطباء بمغادرة المستشفى.

وأشار التقرير إلى أن إيداع الطفلة حديثة الولادة قيد الحجر الصحي لم يكن مهمة سهلة، موضحًا أنها أصيبت بالحمى، التي تعد أحد أكثر أعراض فيروس "كورونا" شيوعًا، لكن فريقًا طبيًا يضم 9 أفراد تولى رعايتها على مدار الساعة. 

وأكد "تشاو لي"، مدير قسم طب الأطفال في المستشفى، في تصريح لوسائل إعلام محلية أن الأطباء والممرضات عاملوا الطفلة وكأنها ابنتهم، وقدموا لها الدعم والعناية قدر المستطاع.

وأجرى الأطباء فحوصات عديدة للطفلة خلال فترة الثلاثة أسابيع، وكانت نتيجة كافة هذه الفحوصات سلبية؛ وسُمح لها بالعودة لمنزل لعائلتها بعد التأكد من سلامتها.

وتوجهت والدتها بالشكر إلى إدارة المستشفى والأطباء والممرضات، الذين قاموا بتقديم هدايا كان قد أعدوها من أجل الطفلة إلى الأم، وكان من بينها ألبوم صور يوثق فترة تواجدها بالمستشفى.
بعد فراق 3 أسابيع بسبب كورونا.. شاهد لحظة اجتماع شمل أم مع طفلتها حديثة الولادة
بعد فراق 3 أسابيع بسبب كورونا.. شاهد لحظة اجتماع شمل أم مع طفلتها حديثة الولادة
بعد فراق 3 أسابيع بسبب كورونا.. شاهد لحظة اجتماع شمل أم مع طفلتها حديثة الولادة
بعد فراق 3 أسابيع بسبب كورونا.. شاهد لحظة اجتماع شمل أم مع طفلتها حديثة الولادة
بعد فراق 3 أسابيع بسبب كورونا.. شاهد لحظة اجتماع شمل أم مع طفلتها حديثة الولادة
بعد فراق 3 أسابيع بسبب كورونا.. شاهد لحظة اجتماع شمل أم مع طفلتها حديثة الولادة
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بعد فراق 3 أسابيع بسبب كورونا.. شاهد لحظة اجتماع شمل أم مع طفلتها حديثة الولادة

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