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فن

جنات: غادة عبدالرازق توسطت لجوزي بعد ما رفضته 4 سنين.. وهشام عباس سبب موافقتي

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:02 ص
جنات وزوجها
جنات وزوجها
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نبيل العدوى
خرجت الفنانة جنات عن صمتها أخيرا وتحدثت عن علاقتها بزوجها قبل الارتباط به خلال استضافتها فى برنامج معكم.

وقالت للإعلامية منى الشاذليأعرف محمد زوجى منذ 4 سنوات لأنه كان جاري بنفس العمارة، وعمل خطة معينة وجه فى مرة قالى إن فى مشكلة فى العمارة وعاوز رقمي فأعطته بحكم الجيرة.

وتابعت جنات: كلمنى مرتين وسألنى هل لديكى مشكلة تتجوزى وتقعدي فى مصر، فقلتله لا عادى، بس مكنتش وقتها بفكر في الجواز، وكنت كمان شايفة مستحيل أن تحدث علاقة حب بيننا لأن وقتها كان عندى فكرة معينة إن لو محصلش الحب من أول نظرة يبقى عمره ما هيحصل أبدا".

وأضافت، "اتصل بيا فى المرة الثالثة وعرض عليا الزواج، ورفضت واعتذرت له، لأنى أحب أكون واضحة ومضحكش على حد بالذات فى موضوع الارتباط، لكن الفضل كله فى ارتباطنا هو صديقنا المطرب هشام عباس هو اللى قرب بيننا.

وأوضحت جنات، لما رفضت الزواج به فضل يدور على أى شخص يكون قريب منى وكلم ناس كتير منهم أيمن بهجت قمر وغادة عبد الرازق، وظل هشام عباس 4 سنوات يقنعنى، حتى قربنا من بعض كأصدقاء وبعد 4 شهور تزوجنا ومش عارفة حصل إزاى كده، ولكنى اكتشفت أنه بجد أحسن زوج في الدنيا.

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