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محافظ بروسعيد: اكتشاف حالة كورونا لأجنبي فى مصنع ووضع 106 عاملين في الحجر الصحي

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:00 ص
عادل الغضبان
عادل الغضبان
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هاني حسين
قال اللواء  عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن  أهالي بورسعيد التزموا بقرار غلق التجمعات والمحال والمطاعم والمقاهي للحد من انتشار فيروس كورونا .

وأضاف عادل الغضبان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" قمت بجوله للتأكد من إغلاق المطاعم والمقاهي والمحال و اوجه التحية لأصحاب المحال التجارية الملتزمين بتعليمات  رئيس الوزراء".

وتابع عادل الغضبان:"  هناك حالة إيجابية لفيروس كورونا لاجنبي يعمل في احد المصانع في بورسعيد وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية و وتم نقله لمستشفى العزل وتم حجر صحي بالمصنع ووضع 106 عاملين داخل المصنع في الحجر الصحي وتم غلق المصنع ".

واكمل عادل الغضبان:"  هناك حجر صحي في الميناء وهناك إجراءات أمن الموانئ  لاكتشاف أي حالات مصابة بفيروس كورونا".

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