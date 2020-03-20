محافظ بروسعيد: اكتشاف حالة كورونا لأجنبي فى مصنع ووضع 106 عاملين في الحجر الصحي

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن أهالي بورسعيد التزموا بقرار غلق التجمعات والمحال والمطاعم والمقاهي للحد من انتشار فيروس كورونا .





وأضاف عادل الغضبان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" قمت بجوله للتأكد من إغلاق المطاعم والمقاهي والمحال و اوجه التحية لأصحاب المحال التجارية الملتزمين بتعليمات رئيس الوزراء".





وتابع عادل الغضبان:" هناك حالة إيجابية لفيروس كورونا لا جنبي يعمل في احد المصانع في بورسعيد وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية و وتم نقله لمستشفى العزل وتم حجر صحي بالمصنع ووضع 106 عاملين داخل المصنع في الحجر الصحي وتم غلق المصنع ".





واكمل عادل الغضبان:" هناك حجر صحي في الميناء وهناك إجراءات أمن الموانئ لاكتشاف أي حالات مصابة بفيروس كورونا".



