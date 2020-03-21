وزير التعليم: امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي التجريبية من المنزل ..فيديو

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم إجراء امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي التجريبية من المنزل بالتابليت بنظام الكتاب المفتوح يوم 5 أبريل المقبل، مشيرا إلى أن الامتحان من دون درجات كي يكون تدريبا للطلاب.





وأضاف طارق شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن امتحان آخر الترم للصف الأول والثاني الثانوي في موعده؛ وسيكون من المنزل أيضًا.





وتابع طارق شوقي " 6 دول تطلب استخدام نظام التعليم في مصر لتطبيقه، والمنصة الرقمية ستتم إتاحتها مع المكتبة الرقمية وذلك بفضل البنية التحتية الإلكترونية التي أنشئت في مصر".





وتابع "جدول امتحانات التعليم الفني تم إقراره وامتحانات الصف الأول والثاني الفني سيكون مشابهًا لما يحدث في التعليم العام لأننا لن نقدر على جلب الطلاب في لجان في المدارس".





وأكمل وزير التربية والتعليم "منصة التواصل الرقمية بين المعلم والطالب متواجدة في 55 ألف مدرسة و12 مرحلة دراسية في حوالي 120 مادة وتواجد 6.5 مليون فصل افتراضي".





ولفت الوزير إلى أن نظام الدمج وذوي الهمم سيخضعون إلى امتحانات بطريقة المشروعات في جميع سنوات النقل.



