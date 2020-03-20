قبل شرائه.. كيف تكتشف الكحول المغشوش

يتهافت الكثيرون على شراء الكحول للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ما جعله أصبح غير متوافرة في الصيدليات، خاصة مع استغلال بعض التجار هذا الأمر في ارتفاع أسعاره، وآخرون يبيعون المغشوش.





ويتساءل الناس عن كيفية التفرقة بين الكحول الإيثيلي الإيثانول المستخدم في التطهير الآمن والميثيلي الميثانول المغشوش المسبب للعمى في المنزل.





وشرح الدكتور أحمد أبو النصر، أخصائي النباتات الطبية عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، كيفية اكتشاف الكحول الإيثيلي غير المغشوش في المنزل بخطوات بسيطة.





- وضع بعض الكحول على سبيل المثال 10 ملل، في وعاء معدني ثم قرب منه النار سيشتعل بلهب هادئ بدون لون أو بلون يميل للأزرق يعتبر ذلك آمن، أما الميثيل يكون لهبه قوي وبلون برتقالي.





- الكحول الإيثيلي يتطاير بشكل أسرع ويترك شعورا بالبرودة في اليد أما الميثيلي أقل جدا.



