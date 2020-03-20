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اقتصاد

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020.. تفاصيل

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:31 ص
أسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في السعودية
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قسم الاقتصاد
سجلت أسعار الذهب في السعودية زيادة طفيفة للجرام في معظم العيارات خلال  تعاملات اليوم، الجمعة، 20-3-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 155.94 ريال سعودي بعد أن كان يسجل 157.14 ريال سعودي 

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في السعودية:

يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (178.22ريال سعودي) أي ما يعادل (47.47 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (163.37ريال سعودي) أي ما يعادل (43.51 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (156.06ريال سعودي) أي ما يعادل (41.53 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (133.76 ريال سعودي) أي ما يعادل (35.60 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (104.96  ريال سعودي) أي ما يعادل (27.69 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (89.17  ريال سعودي) أي ما يعادل (23.73 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (5,543  ريال سعودي) أي ما يعادل (1,476 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,248  ريال سعودي) أي ما يعادل (332.27 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (178,218  ريال سعودي) أي ما يعادل (47,466 دولار أمريكي)
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