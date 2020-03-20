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فن

أخبار الفن .. ميار الببلاوي تهدد جمهورها .. شيما الحاج تغازل ابن وفاء عامر ..وآخر ظهور لشقيقة بوسي والفنانة المعتزلة نورا

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:51 ص
ميار الببلاوي
ميار الببلاوي
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قسم الفن

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

أثارت الفنانة ميار الببلاوي الجدل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بنشر رسالة شديدة اللهجة تحذر فيها متابعيها باللجوء لخاصية بلوك.


نشر الفنان تامر حسنى فيديو له يعلن فية قبول دعوة الفنان عمرو يوسف والتكفل ب ٤٠٠ اسرة من اجل محاربة فيروس كورونا .

تقدم الفنان اللبناني مروان خوري باعتذار لمتابعيه بسبب صورة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.



نشر الفنان عمرو يوسف فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " يعلن فيه عن قبوله تحدى شيكو و امير طعيمة و التكفل ب ١٠٠ اسرة من اجل محاربة فيروس كورونا.


طمأنت شقيقة النجم العالمي توم هانكس، والتي تدعى ساندرا جمهوره بعد اصابته هو وزوجته الممثلة الامريكية ريتا وليسون بفيروس كورونا خلال تواجدهما في استراليا.

نشرت الفنانة مي نور الشريف، صورة عبر حسابها الشخصي على تطليق انستجرام، ظهرت فيها خالتها الراحلة «هدى» وشقيقة الفنانة بوسي والفنانة المعتزلة نورا.




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