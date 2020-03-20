AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

جنات تغني على فكرة مع منى الشاذلي .. فيديو

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:37 ص
جنات
جنات
Advertisements
آيه عاطف
حلت الفنانة جنات، ضيفة على برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة قناة الـ سي بي سي.

قامت جنات بغناء أغنيتها الشهيرة "على فكرة" وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما تحدثت جنات عن العديد من التفاصيل الخاصة بألبومها الجديد وحياتها الشخصية.

تقول كلمات أغنية "على فكرة": على فكرة مقولتليش كلام حلو النهار ده.. متجيش بقى تطلب حاجة مني .. وعايزني أعملها وأرضى .. من مدة مجيبتليش .. يا حبيبي إنشا الله وردة .. بقيت تشوفني ومتقوليش .. يا حبيبتي إيه القمر ده".

أغنية "على فكرة"  كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان الملحن محمد يحيي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هايدي موسى تغني "حبيتك تنسيت النوم" لفيروز

بعد مشاركتها الهضبة الغناء.. معلومات لا تعرفها عن جنى عمرو دياب

«اللي مش عاجبه يشد في حواجبه».. منى الشاذلي تعلق على أغنية غادة رجب

بعد انفصالها.. رحمة تطرح كليبا جديدا على يوتيوب.. فيديو

أغاني عيد الأم 2020 .. سباق ومنافسة ضارية بين نجوم الفن

مواقف محرجة لـ هاني شاكر بسبب مهرجان بنت الجيران

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن خصم مستحقات لاعبي الزمالك المشاركين في تحدي الخير.. مفاجآت في كواليس انضمام قفشة لـ الأهلي

وقعوا في الفخ.. مرتضى منصور: سعيد بـ قرار لجنة الاستئناف بشأن القمة

6 طرق ضرورية لتعقيم سيارتك وحمايتها من فيروس كورونا

فك الشفرة.. فيروس كورونا تحت المجهر.. فيديو

بسبب كورونا.. السعودية تعلق جميع رحلات الطيران الداخلي لمدة أسبوعين

لحظات توقف القلب.. فتاة تسقط من الدور الـ 14 ورجل يلتقطها.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات توقف القلب.. فتاة تسقط من الدور الـ 14 ورجل يلتقطها.. فيديو

بلا شفقة.. شنق 4 هنود في يوم واحد بتهمة اغتصاب شابة في الحافلة

شاهد.. الإيرانيون يدفنون ضحايا كورونا على جانبي الطرق السريعة.. مقطع يثير الفزع