جنات تغني على فكرة مع منى الشاذلي .. فيديو

حلت الفنانة جنات، ضيفة على برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة قناة الـ سي بي سي.





قامت جنات بغناء أغنيتها الشهيرة "على فكرة" وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما تحدثت جنات عن العديد من التفاصيل الخاصة بألبومها الجديد وحياتها الشخصية.





تقول كلمات أغنية "على فكرة": على فكرة مقولتليش كلام حلو النهار ده.. متجيش بقى تطلب حاجة مني .. وعايزني أعملها وأرضى .. من مدة مجيبتليش .. يا حبيبي إنشا الله وردة .. بقيت تشوفني ومتقوليش .. يا حبيبتي إيه القمر ده".



