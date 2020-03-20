بعد تعليق نشاط سيارات الأجرة.. الداخلية السعودية توضح موقف تطبيقات نقل الأفراد

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه يقتصر نشاط نقل الأفراد على السيارات الخاصة التي تعمل مع التطبيقات وذلك تماشيا مع قرار المملكة بتعليق نشاط سيارات الأجرة، بدءا من السبت.





وأكد المصدر وفقا لما ذكرته صحيفة المناطق السعودية أن الهيئة العامة للنقل، ستقوم بحجب تطبيقات نقل الركاب المخالفة بشكل عاجل.





وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية قد أعلن أنه استكمالًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ( كوفيد 19 ).





وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم. وبناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد ( كوفيد 19 ) جائحة عالمية، حيث ظهرت عدوى الفيروس في أكثر من 170 دولة حتى الآن. فقد قررت حكومة المملكة تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي لمدة 14 يومًا ابتداءً من الساعة السادسة صباحًا من يوم غدٍ السبت ، الموافق 21 مارس 2020 باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، وتقوم هيئة الطيران المدني بإصدار التصاريح اللازمة للرحلات، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية وفق توصيات وزارة الصحة للحد من انتقال العدوى.





كما علقت نشاط الحافلات بأشكالها كافة لمدة 14 يومًا ابتداءً من الساعة السادسة صباحًا من يوم غدٍ ، عدا الحافلات العائدة للجهات الحكومية أو المنشآت الصحية العامة أو الخاصة، والمنشآت التجارية الناقلة لمنسوبيها، أو التي تستخدم لأغراض صحية أو إنسانية أو أمنية، بموجب خطابات تصدر من وزارة الداخلية أو وزارة الصحة.





بجانب تعليق نشاط سيارات الأجرة لمدة 14 يومًا ابتداءً من الساعة السادسة صباحًا من يوم غدٍ السبت باستثناء الخدمة المقدمة بالمطارات لحركة النقل الجوي، بحسب ما تقدرها الهيئة العامة للطيران المدني، ويقتصر نشاط نقل الأفراد على السيارات الخاصة التي تعمل مع التطبيقات.





وتقوم الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المعنية الأخرى لحجب تطبيقات نقل الركاب المخالفة بشكل عاجل.





وتتولى الجهات الأمنية متابعة إيقاف الحافلات وسيارات الأجرة لحين انتهاء فترة التعليق.





بالإضافة إلى تعليق خدمة القطارات لجميع المشغلين لمدة 14 يومًا ابتداءً من الساعة السادسة صباحًا من يوم غدٍ السبت ويشمل ذلك؛ خط الرياض الدمام مرورًا ببقيق والهفوف، وخط الرياض الجوف مرورًا بالمجمعة والقصيم وحائل، وقطار الحرمين السريع واستمرار قطارات النقل التجاري ويشمل ذلك قطار البضائع بين ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام والميناء الجاف في الرياض، وقطار التعدين الخاص بالشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار".



