AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

بعد تعليق نشاط سيارات الأجرة.. الداخلية السعودية توضح موقف تطبيقات نقل الأفراد

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:08 ص
السيارات في السعودية
السيارات في السعودية
Advertisements
محمود نوفل
أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه يقتصر نشاط نقل الأفراد على السيارات الخاصة التي تعمل مع التطبيقات وذلك تماشيا مع قرار المملكة  بتعليق نشاط سيارات الأجرة، بدءا من السبت. 

وأكد المصدر وفقا لما ذكرته صحيفة المناطق السعودية  أن الهيئة العامة للنقل، ستقوم بحجب تطبيقات نقل الركاب المخالفة بشكل عاجل.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية قد أعلن أنه استكمالًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ( كوفيد 19 ).

 وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم. وبناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد ( كوفيد 19 ) جائحة عالمية، حيث ظهرت عدوى الفيروس في أكثر من 170 دولة حتى الآن. فقد قررت حكومة المملكة  تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي لمدة 14 يومًا ابتداءً من الساعة السادسة صباحًا من يوم غدٍ السبت ، الموافق 21 مارس 2020 باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، وتقوم هيئة الطيران المدني بإصدار التصاريح اللازمة للرحلات، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية وفق توصيات وزارة الصحة للحد من انتقال العدوى.

كما علقت نشاط الحافلات بأشكالها كافة لمدة 14 يومًا ابتداءً من الساعة السادسة صباحًا من يوم غدٍ ، عدا الحافلات العائدة للجهات الحكومية أو المنشآت الصحية العامة أو الخاصة، والمنشآت التجارية الناقلة لمنسوبيها، أو التي تستخدم لأغراض صحية أو إنسانية أو أمنية، بموجب خطابات تصدر من وزارة الداخلية أو وزارة الصحة.

بجانب  تعليق نشاط سيارات الأجرة لمدة 14 يومًا ابتداءً من الساعة السادسة صباحًا من يوم غدٍ السبت  باستثناء الخدمة المقدمة بالمطارات لحركة النقل الجوي، بحسب ما تقدرها الهيئة العامة للطيران المدني، ويقتصر نشاط نقل الأفراد على السيارات الخاصة التي تعمل مع التطبيقات.

وتقوم الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المعنية الأخرى لحجب تطبيقات نقل الركاب المخالفة بشكل عاجل.

وتتولى الجهات الأمنية متابعة إيقاف الحافلات وسيارات الأجرة لحين انتهاء فترة التعليق.

بالإضافة إلى تعليق  خدمة القطارات لجميع المشغلين لمدة 14 يومًا ابتداءً من الساعة السادسة صباحًا من يوم غدٍ السبت ويشمل ذلك؛ خط الرياض الدمام مرورًا ببقيق والهفوف، وخط الرياض الجوف مرورًا بالمجمعة والقصيم وحائل، وقطار الحرمين السريع واستمرار قطارات النقل التجاري ويشمل ذلك قطار البضائع بين ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام والميناء الجاف في الرياض، وقطار التعدين الخاص بالشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التاكسي الأخضر يجوب شوارع السعودية

السعودية تعلق الطيران الدولي لمدة أسبوعين بسبب كورونا

تعليق الرحلات الدولية.. تفاصيل قرارات السعودية في الساعات الأخيرة

بعد انتشار كورونا.. سعفان يتلقى تقارير عن أحوال المصريين بالخارج

رابطة المحترفين تعلق مباريات الدوري السعودى.. اعرف السبب

وليد الفراج يسخر من تعليق النشاط الرياضي في السعودية بـ مريلة المطبخ..فيديو

ترشيحاتنا

لحظات توقف القلب.. فتاة تسقط من الدور الـ 14 ورجل يلتقطها.. فيديو

بعد تعليق نشاط سيارات الأجرة.. الداخلية السعودية توضح موقف تطبيقات نقل الأفراد

أجمل أدعية يوم الجمعة وساعة الإجابة

بالبوت الشراشيب.. جويل مردينيان تثير الجدل بإطلالة غريبة

790 أسرة ...فنانون تكفلوا بمصروفات بعض الأسر من أجل محاربة فيروس كورونا ..شاهد

في عيد ميلاد حمادة هلال ..عمره الحقيقي وصورة كادت تنهي حياته الزوجية

AdvertisementS

خد مصليتك معاك.. 9 تعليمات مهمة لتجنب كورونا في صلاة الجمعة

تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في مقر وزارة الخارجية الأمريكية

مرتضي منصور: سيتم خصم جزء من مستحقات لاعبي الزمالك المشاركين بتحدي الخير

لحظات توقف القلب.. فتاة تسقط من الدور الـ 14 ورجل يلتقطها.. فيديو

لن تفرق بينهما.. زفاف أم وابنتها في نفس اليوم وشهر عسل واحد.. صور

تركي آل الشيخ يوجه رسالة شكر وتقدير لـ الخطيب لهذا السبب

بعد إلغاء امتحانات النقل التقليدية.. من سيحدد الموضوعات البحثية المطلوبة لتقييم الطلاب هذا العام ؟ (وزير التعليم يجيب)

آخر ظهور قبل وفاتها.. شاهد شقيقة بوسي والفنانة المعتزلة نورا

شيخ الأزهر يعلن اتباع نفس الإجراءات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم

وقعوا في الفخ.. مرتضى منصور: سعيد بـ قرار لجنة الاستئناف بشأن القمة

قرارات حاسمة من التموين لمواجهة فيروس كورونا المستجد

شاهد.. الإيرانيون يدفنون ضحايا كورونا على جانبي الطرق السريعة.. مقطع يثير الفزع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة غير تقليدية.. شاهد ميساء مغربي في أحدث ظهور لها

شاهد .. لمسات مانسورى الخارقة على الـ SUV لامبورجيني أوروس .. صور

لحظات توقف القلب.. فتاة تسقط من الدور الـ 14 ورجل يلتقطها.. فيديو