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تعليم

بعد إلغاء الامتحانات.. خطوات عمل بحث أو مشروع لطلاب النقل بالعام والأزهر

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:48 ص
امتحانات الطلاب
امتحانات الطلاب
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محمد شحتة
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه لن يتم إجراء امتحانات للطلاب في نهاية العام الدراسي الحالي بالنسبة للمرحلة من الصف الثالث الإبتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي (سنوات النقل) ،وسيتم الاكتفاء بإعداد بحث (مشروع) لكل مادة على المنصة الإلكترونية، وسيكون متاحًا للطلاب التواصل مع معلم الفصل لمساعدته في تنفيذ البحث في وقت مدته شهران من اليوم.

ونستعرض في هذا التقرير كيفية عمل بحث أو مشروع للطلاب.

أولا يقوم مدرس الفصل باختيار خمسة طلاب وتكوين مجموعة محددة من أجل عمل بحث في موضوع معين يقوم الطالب بجمع المعلومات والبيانات عنه.

فمثلا قد يقوم الطلاب بعمل بحث في مادة الرياضيات عن نظرية فيثا غورث، وهنا يتم جمع كل المعلومات عن النظرية ومحتواها وصاحبها والتعريف به وكيفية تطبيقها في الدراسة واستفادة الطلاب منها ومكانتها في علم الرياضيات.


ثم يقوم الطلاب بكتابة هذه المعلومات بعد جمعها في ملف ورد وتحويله إلى pdf ثم تصوير أوراق ترسل إلى مدرس الفصل ويعتمد بعدها نتيجه الطالب.

وأعلن وزير التربية والتعليم في فيديو مصور له عن قرارات الامتحانات ومصيرها هذا العام.

وأوضح، أن مرحلة رياض الأطفال (kg1 - kg2) والصفين الأول والثاني الابتدائي، سيقوم معلمو هؤلاء الطلاب بإعداد تقارير أداء للطلاب، وتقع المسئولية على أولياء الأمور بالتأكد من استكمال الطالب للمنهج المنشور على المكتبة الإلكترونية والمنصة والاستفادة من الدليل الإلكتروني المنشور بها.

أما  المرحلة من الصف الثالث الإبتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي (سنوات النقل).. لن يتم إجراء امتحانات للطلاب في نهاية العام الدراسي الحالي والاكتفاء بعمل بحث (مشروع) لكل مادة على المنصة الإلكترونية، وسيكون متاحًا للطلاب التواصل مع معلم الفصل لمساعدته في تنفيذ البحث في وقت مدته شهران من اليوم.

وبالنسبة للشهادة الإعدادية،  والمرحلة الثانوية ( الأول الثانوي، الثاني الثانوي، الثالث الثانوي) .. سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي الحالي في موعده كما هو معلن في الجداول والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم داخل لجان الامتحانات، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية أبنائنا الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.
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