بعد تفشى كورونا.. أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم بشأن تعليق الدراسة

ناقش الدكتور طارق شوقي العديد من القرارات الهامة، مساء أمس السبت تتعلق بتأجيل المدارس بسبب فيروس كورونا وموقف المعلمين من الحضور للمدارس وجاءت أبرز التصريحات كالتالي:





قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الأيام الحالية قاسية جدًا؛ بسبب حالة الضغط، مشيرًا إلى أنه تلقى رسائل للمُطالبة بتعليق عمل المدرسين والإداريين.





وجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعض النصائح لأولياء بعد قرار تأجيل الدراسة.









وأضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر "القناة الأولى المصرية" تقديم الاعلامى وائل الابراشى، أنه صدرت تكليفات لكافة الجهات المعنية بغلق السناتر نظرا لأنها أماكن تجمهر بالنسبة للطلبة، مشيرا إلى أن الهدف الرئيس هو منع انتشار وباء فيروس الكورونا.





وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرار إغلاق السناتر سيدخل الفرحة على أولياء الأمور والطلاب، وذلك بعد تعلمهم طريقة البحث والتعلم الذاتي، معقبا: "مصر ضخت استثمار كبير فى محتوى تعليمي إلكتروني رائع، لم يتم استكشافه، وغلق السناتر فرصة لاستكشافه.





أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لن تتم معاقبة الطلاب الذين انقطعوا عن الذهاب للمدارس، قبل قرار تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين.









وكشف وزير التعليم عن أن المواد الدراسية، بداية من الصف الأول الابتدائي إلى المرحلة الثانوية، ستكون متاحة عبر الانترنت.









قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن المدرسين والإداريين فى الدولة ملتزمون بالتواجد فى المدارس؛ للرد على استفسارات الطلاب وإعطائهم بعض الإرشادات التى يحتاجونها.



