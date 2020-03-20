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أخبار العالم

ماكرون: نواجه أزمة غير مسبوقة بسبب كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:28 ص
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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القسم الخارجي
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن البلاد تواجه أزمة غير مسبوقة بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووفقًا لما نقلته عنه عدد من وسائل الإعلام،قال ماكرون خلال اجتماع مجلس الدفاع: "ما زلنا في بداية الأزمة ونحن في سباق مع الزمن لمواجهة تفشي كورونا".

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت صباح اليوم الجمعة أن الحكومة لن تتردد فى اتخاذ قرارت أكثر صرامة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19.

أعلنت السلطات الفرنسية، تسجيل 372 حالة وفاة جراء فيروس كورونا.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا إلى 10995 شخصا، بينهم 1122 في حالة خطرة.
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