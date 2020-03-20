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رياضة

غير منطقي.. اتحاد الكرة يرد على طلب عدلى القيعى بإلغاء السوبر المصري

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:39 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازى
علق مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، على مطالبة عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات فى النادى الأهلى بإلغاء بطولة السوبر المصرى حال إلغاء الدوري الممتاز. 

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتعليق النشاط الرياضي لمدة 15 يوما لمواجهة فيروس كورونا. 

وقال المصدر إن أى قرار جديد يصدر بشأن إلغاء الدورى الممتاز نظرا للظروف التى تمر بها البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا سوف تكون تداعياته أيضا على مباراة السوبر المصرى القادم ولا يكون بأثر رجعي.

وأضاف أن مطالب عدلى القيعى غير منطقية لاسيما وأن لقاء السوبر الذي توج به النادى الأهلى قبل انطلاق الموسم الكروي والمباراة الأخرى التى حصل الزمالك على لقبها تابعين إلى المواسم الماضية، لافتا إلى أنه لا ينطبق عليهما طلب الغاء النتائج الخاصة بـ اللقاءين.

 يذكر أن عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي طالب فى تصريحات تليفزيونية المسئولين في اتحاد الكرة المصري أنه حال إلغاء بطولة الدورى المصرى هذا الموسم لابد أيضا إلغاء بطولة السوبر المحلى مشددا على ضرورة استكمال المسابقة المحلية .
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