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مرأة

احذر.. قلة النوم تصيبك بـ 4 كوارث صحية

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:17 م
صدى البلد
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آلاء حسن
قلة النوم من أخطر الأشياء التي تضر بشرتك وتؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية، بالإضافة إلى فقدان الصحة وزيادة الوزن بشكل مبالغ فيه.

وعرض موقع bold sky أضرار قلة النوم على البشرة:


1-فقدان التوهج
تقفد بشرتك رونقًا وجمال بسبب قلة النوم فتصبح البشرة مملة وجافة.

2-ظهور الحبوب
قلة النوم تؤدي إلى قلة المناعة لذلك تصبح البشرة معرضة للبكتريا المسببة لحب الشباب.

3-شيخوخة الجلد
النوم السليم ضروري لتجديد البشرة، والحرمان من النوم يؤدي إلى فقدان الكولاجين في الجلد وبالتالي تظهر علامات الشيخوخة مبكرًا.

4-زيادة الوزن
النشاط المستقر مثل النوم يؤثر بشكل كبير على الوزن وتؤدي إلى السمنة فتجعلك شديد الرغبة فى تناول الطعام.

5-أكياس تحت العين
 العين مكان حساس للغاية وتتأثر بسهولة، ونقص النوم يؤدي إلى ظهور دوائر مظلمة وأكياس تحت العين
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