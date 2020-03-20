إجبار عامل على الاستقالة فى أسوان .. خبر غير صحيح





أعلنت غرفة المنشآت الفندقية عدم صحة ما تداولته بعض الصحف الإلكترونية التي أفادت اجبار احد العاملين بأحد الفنادق العائمة بأسوان علي الاستقالة.





وأوضح ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية ان هذا العامل يعمل طباخا على أحد الفنادق العائمة حيث قام بإجازة اعتيادية ثم تقدم باستقالته أول أمس بمحض إرادته ولم يُجبر على الاستقالة كما اشيع وقد حصل علي جميع مستحقاته المالية فور تقدمه بالاستقالة، مؤكدا على ان الشركة المالكة لهذا الفندق ملتزمة بجميع الاشتراطات والقوانين التي تحافظ علي مصلحة موظفيها.





ومن جانبه أشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار ورئيس قطاع الرقابة علي المنشآت الفندقية بالوزارة، الي ان الوزارة ملتزمة بجميع القرارات التي اتخذها وزير السياحة والآثار بشأن الحفاظ علي مصلحة العاملين بالقطاع السياحي وضرورة الالتزام بصرف جميع مستحقاتهم بصفة منتظمة، مؤكدا علي ان الوزارة سوف تتخذ إجراءات صارمة تجاه من يتعسف مع أيٍ من العاملين بالقطاع.



