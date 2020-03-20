مقر عمليات مكافحة فيروس "كورونا" في روسيا يعلن إصابة طفلين





أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الجمعة، عن وجود طفلين اثنين من بين المصابين بفيروس "كورونا" في موسكو.





وأوضح المقر - في بيان نقلته وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية - أن "معظم الحالات جاءت من الخارج، يوجد اثنان من الأطفال بين المصابين، أحدهما لم يذهب إلى المدرسة بعد عودته من الخارج، والثاني لم يذهب إلى المدرسة منذ 12 مارس الجاري، ومدرسته مغلقة للحجر الصحي في الوقت الراهن".





وأشار البيان إلى أنه تم تحديد محيط الأشخاص، الذين كانوا على تواصل وثيق مع المرضى، بما في ذلك ركاب الرحلات الجوية التي مر بها المرضى، موضحا أن معظم المقربين من الحالات المصابة يقبعون تحت الحجر الصحي المنزلي.





وأضاف البيان أنه تم نقل سبعة أشخاص إلى المستشفيات في موسكو، وجميعهم يخضعون حاليا تحت إشراف الأطباء.





وأعلن المقر في وقت سابق من اليوم تأكيد 33 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في موسكو، موضحًا أن جميعهم جاؤوا من دول أوروبية؛ ليصل مجموع الإصابات في العاصمة 131 حالة، وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات بالفيروس في روسيا حتى الآن إلى 253 حالة.





وكانت جميع المناطق الروسية (الأقاليم) الـ 85، قد أعلنت نظام حالة التأهب القصوى على خلفية تفشي وباء فيروس "كورونا" المستجد.





وبحسب المعطيات الأخيرة، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم أكثر من 245 ألف، ووفاة أكثر من 10 آلاف شخص وتعافى أكثر من 86 ألف شخص. وانتشر وباء كورونا "كوفيد 19" في 163 إقليمًا ودولة، وتعد الصين، إيطاليا، إيران، إسبانيا وألمانيا، في المراتب الأولى من حيث عدد الإصابات.



