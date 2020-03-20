AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

كيف انتصر الصحابة على الطاعون والوباء

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:24 م
كيف انتصر الصحابة
كيف انتصر الصحابة على الطاعون والوباء
Advertisements
محمود ضاحي

السنة  النبوية أول ما وضعت قواعد الحجر الصحي عندما انتشر الطاعون، عندما طالب الرسول صلى الله عليه وسلم الناس بأن يلزموا بيوتهم حال تفشي الطاعون وقال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها"، وقال أيضًا: الفار من الطاعون كالفار من الزحف، والصابر فيه كالصابر في الزحف.


كيف واجهة الصحابة الطاعون


طاعون عمواس أودى بحياة 30 ألف مسلم والذي كان كارثة حقيقية أراد خليفة المسلمين  وقتها سيدنا عمر بن الخطاب زيارة الشام، والتقى مجموعة من الأمراء على حدود الحجاز والشام، وأخبروه بانتشار المرض بها، تشاور مع مَن معه، وآثر عدم دخولها.


 رفض أبو عبيدة الجراح الخروج من الشام


في حين رفض الصحابي الجليل أبو عبيدة بن الجراح الخروج من الشام، وقد كان واليًا عليها، عملًا بما جاء في حديث الرسول بعدم الخروج من أرض الطاعون، واعتقادًا أن في ذلك فرارًا من قدر الله، وقال حينها مقولته الشهير: "إني في جند المسلمين، ولا أجد بنفسي رغبة عنهم".


وبعد انصراف عمر، رضي الله عنه، حصل الطَّاعون الجارف، وكانت شدَّته بالشام، فهلك به خلقٌ كثيرٌ، ولم يرتفع عنهم الوباء إِلا بعد أن وليهم عمرو بن العاص، فخطب النَّاس، كما يذكر د. علي محمّد الصلابيّ، وقال لهم: أيُّها الناس إِنَّ هذا الوجع إِذا وقع إِنما يشتعل اشتعال النَّار، فتجنَّبوا منه في الجبال، فخرج، وخرج النّاس، فتفرقوا حتّى رفعه الله عنهم، فبلغ عمر ما فعله عمرو، فما كرهه.


تعامل عمر مع الطاعون


وهناك رواية تقول إنّ عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص بالتوجه بسكان المدن إلى الجبال، فالطاعون لاينتشر عند أهل الجبال؛ عندها اختفى الوباء بهذه الحيلة.


ويكشف مؤرخون أنّ تعامل عمر بن الخطاب مع ذلك البلاء كان في منتهى الحذر، حيث لم يدخل هو ومن معه إلى الشام، كما حاول إخراج المعافين من أرض الوباء، فضلًا عن قيامه بتحمل المسؤولية كاملة بعد انجلاء هذا الوباء، فرحل إلى الشام وأشرف على حل المشكلات وتصريف تبعات هذه الأزمة.

 

أبرز من استشهدوا بسبب طاعون عمواس


أودى هذا المرض الخبيث بحياة الكثير من الناس، فهلك منهم: أبو عبيدة بن الجرّاح، ومعاذ بن جبل، ويزيد بن أبي سفيان، والحارث بن هشام، وسهيل بن عمرو، وعتبة بن سهيل، وأشراف النَّاس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سبق كورونا بـ590 عاما.. حكاية وباء السلطان حسن الذي أهلك ثلث سكان مصر

هل من مات بفيروس كورونا شهيد؟ الإفتاء تجيب

من علامات يوم القيامة.. الإفتاء تحذر من آفة حرام شرعا منتشرة بين الناس

مدير الفتوى بالأوقاف: من مات بسبب كورونا شهيد

بسبب كورونا.. على جمعة: الرسول أوصى بهذا الأمر حال انتشار الأوبئة

احترازًا من كورونا.. على جمعة يرفض مصافحة الإعلامي عمرو خليل

ترشيحاتنا

الحقيقة الكاملة.. كيف يقصي الأهلي 9 لاعبين للتجديد لـ عاشور؟

السلطات الإسبانية ترفض تولي جاريدو تدريب الأهلي

ماتت بالفستان .. تفاصيل وفاة عروس الشرقية يوم زفافها

للوقاية من أمرض القلب .. إليك 8 طرق طبيعية

نتائج عكسية.. أضرار تناول القهوة بعد 6 مساء

روسيا: لقاح كورونا سيكون جاهزا في هذا الموعد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 آلاف جنيه إسترليني في ساعتين.. شاب يستغل أزمة كورونا لتحقيق أرباح طائلة

أسعار مرسيدس mercedes اليوم في مصر .. صور

نتائج عكسية.. أضرار تناول القهوة بعد 6 مساء