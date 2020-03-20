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محاسبتهم بالقانون.. التنمية المحلية تتوعد مخالفي قرار الغلق الحكومي

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:09 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن قرار الحكومة بغلق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والمراكز التجارية بداية من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، يهدف لتقليل التجمعات للوقاية من فيروس كورونا.

من جانبه علق قاسم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"،"على الفيديو المتداول عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الفيديو كان بشارع خالد بن الوليد بمحافظة الإسكندرية وتدارك جميع المواطنين خطورة الموقف بعد نصف ساعة وأخلوا الشوارع.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية:"تلقينا بلاغات عديدة لمحلات مخالفة لقرار الغلق الحكومى وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، ومحاسبة كل من خالف القرار".

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين العائدين من العمرة، بضرورة الالتزام بالمنزل والبقاء فيه لمدة ١٤ يومًا،" عزل ذاتى" كاجراء احترازي وذلك للاطمئنان على صحتهم في إطار الخطة الوقائية والاحترازية التي تطبقها الوزارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) تحت إشراف منظمة الصحة العالمية.

 وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن" 105" ، و" 15335 " لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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