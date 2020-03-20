القبض على عروسين والمعازيم ووضعهم فى الحجر الصحى بسبب كورونا

انتقد الإعلامى رامى رضوان، قيام بعض المواطنين بإقامة أفراح بالرغم من مناشدة الدولة للمواطنين بعد التواجد فى تجمعات كثيرة العدد حرصا على حياتهم من انتشار فيروس كورونا.





وتابع رضوان خلال تقديمه برنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر فضائية "دى ام سى"، فى دولة الجزائر قرر عروسان اقامة فرح وضربا بقرارات الحكومة هناك لمواجهة فيروس كورونا عرض الحائط.





وأوضح رامى رضوان أن الشرطة الجزائرية ألقت القبض على العروسين والحضور بالفرح ووضعت الجميع داخل حجر الصحى".





وتابع رضوان: الناس فى مصر لسه بتعمل افراح عندنا.. عايزه توصل الدولة لاتخاذ نفس اجراءات الشرطة بالجزائر".





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وطالب الاعلامى رامى رضوان، بتطبيق غرامة 50 ألف جنيه على عدم الملتزمين بقرار إغلاق المطاعم والكافيهات من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، حتى 31 مارس الجاري.