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رياضة

يويفا يحصل على 300 مليون يورو من الأندية بعد تأجيل بطولة أوروبا 2020

السبت 21/مارس/2020 - 01:28 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
لم يفوت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فرصة ضخ المزيد من الأموال لخزائنه، بعد قراره تأجيل يورو 2020 لمدة عام.
 
اليويفا استجاب لمناشدات روابط الدوريات الأوروبية المختلفة بضرورة تأجيل اليورو، لإتاحة الفرصة لها باستئناف المسابقات المحلية.
 
ونقل موقع "سبورت1" الألماني، عن تقارير أمريكية، إن اليويفا طلب الحصول على تعويضات من كافة الدوريات الأوروبية، نظير تأجيل اليورو.
 
وأوضح الموقع، أن يويفا من المتوقع حصوله على نحو 300 مليون يورو، تعويضا على إرجاء البطولة، لمدة عام.
 
وأكد مسؤول بـ"يويفا" لـ"سبورت1" هذه التقارير، مشيرًا إلى أن هذه التعويضات أمر طبيعي، لتعويض اليويفا عن خسائر تأجيل اليورو.

وقرر اليويفا تأجيل يورو 2020 للسماح للأندية الأوروبية باستكمال الموسم، تجنبًا لتكبدها المزيد من الخسائر، بسبب تجميد النشاط مؤخرًا، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا داخل القارة العجوز.
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