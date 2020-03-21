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رياضة

أحمد الشناوى: رحلت عن الزمالك بـ 55 مليون جنيه

السبت 21/مارس/2020 - 02:59 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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محمد رشاد

تحدث أحمد الشناوي  حارس مرمى الفري الأول لكرة القدم بنادي  بيراميدز، عن تفاصيل انضمامه لناديه الحالي قادمًا من صفوف الزمالك.


أحمد الشناوي انتقل من صفوف الزمالك إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2018.


وقال الشناوي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة اون تايم: " الزمالك نادي كبير وحققت كل البطولات معه عدا بطولة دوري أبطال إفريقيا".


وأكمل: "تعرضت للإصابة بعد تجديد تعاقدي مع الزمالك لمدة خمسة سنوات، واتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة هو من تحمل تكاليف علاجي بعد إصابتي بسبب وجود أزمة مالية في النادي".


وأردف حارس بيراميدز الحالي: "فترة إصابتي دفعت إدارة الزمالك للتعاقد مع عماد السيد وشعرت حينها أنني غير مرغوب داخل النادي"


وأكمل: "تلقيت عرضًا من بيراميدز أثناء إصابتي والمقابل المادي لضمي كان كبير، قارب على 55 مليون جنيه بالإضافة لتحمل تركى آل الشيخ راتب فرجاني ساسي لمدة موسم".


وأتم: "المقابل المادي ليس سببًا في رحيلي عن الزمالك لأنني جددت عقدي بأكبر مقابل مادي في مصر وقتها".

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