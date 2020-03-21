الباراجواي تعلن عن أول وفاة بسبب فيروس كورونا

أعلنت سلطات الباراجواي، اليوم السبت، أول وفاة بسبب فيروس كورونا داخل أراضيها.





وفي 7 مارس 2020 تأكدت أول حالة في العاصمة أسونسيون في الباراغواي. المريض هو رجل يبلغ من العمر 32 سنة وصل من إكوادور، وبعد ذلك علقت السلطات جلسات المدرسة العامة والتظاهرات العامة على نطاق واسع لمدة 15 يومًا بسبب فيروس كورونا.





وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.















