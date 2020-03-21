سنغافورة تسجل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا

أعلنت سنغافورة، اليوم السبت، وفاة حالتين مصابتين بفيروس كورونا مشيرة إلى أن الوفيات لرجل وامرأة كانا يعانيان من مشاكل صحية أخرى، وهي أول حالات وفيات في البلاد جراء فيروس كورونا.





وأوضحت وزارة الصحة في سنغافورة أن سيدة عمرها 75 عاما ورجلا إندونيسيا يبلغ من العمر 64 عاما توفيا صباح اليوم السبت.





وكانت سنغافورة قد أكدت في وقت سابق إصابة 385 شخصا بالفيروس وتفادت، حتى الإعلان الأخير، الحديث عن وفيات منذ ظهور الفيروس بها في أواخر يناير الماضي.





وقال وزير الصحة، جان كيم يونغ، للصحفيين: "أعلم أن أبناء سنغافورة سيتملكهم القلق والجزع، لكن علينا أن نتحلى بالشجاعة وألا نستسلم للفزع".





وتماثلت 131 حالة للشفاء التام في سنغافورة، حتى أمس الجمعة,





وفي تايلاند أعلنت السلطات، اليوم السبت، تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية للإصابات.



