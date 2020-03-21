إجراءات "كورونا" مستمرة في سوهاج..غلق 74 مركزا للدروس و39 حضانة..صور

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن إغلاق 74 مركزا للدروس الخصوصية و39 حضانة أطفال، وضبط 664 شيشة، ومنع إقامة الأسواق العامة، خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة للمراكز والمدن والأحياء الأسبوع الماضي، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لموجهة فيروس كورونا.

وقال على يوسف ابو عقيل، رئيس مركز ومدينة جرجا أنه تم ضبط عدد ( 384 ) من المضبوطات المختلفة الأنواع من المقاهي والمحال التجارية، خلال حملة مكبرة لحظر استعمال الشيشة، ومراقبة المقاهي العامة والكافيتريات. وفى حالة تكرار المخالفة سيتم غلقها وقطع المرافق عنها.

وأوضح أحمد البدري، رئيس مركز ومدينة البلينا أنه تم منع إقامة سوق " صدام" كإجراء احترازي لمنع التجمعات حرصا على صحة وسلامة المواطنين، كما تم تعقيم وتطهير ديوان الوحدة المحلية والوحدات القروية بدائرة مركز البلينا تنفيذا لتوجيهات محافظ سوهاج، مشيرا إلى انه تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الشيش من المقاهي والكافيتريات في المدينة، بالإضافة إلى غلق عدد 9 حضانات و12 مركز للدروس الخصوصية بدائرة المركز.

وأشار محمد إمبابي، رئيس مركز سوهاج، إلى مصادرة 25 شيشة، و4 مواقد، وتحرير 6 محاضر عدم حمل شهادة صحية في حملة مكبرة شملت " قرية اولاد نصير ،نجع النجار ادفا ، الغوانم الدير البحري اولاد عزاز، والكوامل وتونس والهجارسة واولاد غريب، ونجوع القنابرة ونجع عبدالله، ونجع سعودي".

وفي مركز ومدينة دار السلام، لفت لطفى محمد على رئيس المركز إلى تعقيم ديوان الوحدة المحلية والوحدات القروية التابعة، مشيرا إلى القيام بحملة مكبرة على المقاهي والكافيهات شملت قريتي الكشح والبلابيش، حيث تم ضبط 35 شيشة خلال الحملة، كما تم القيام بحملة مكبرة على الحضانات والمراكز التعليمية .

وذكر عاطف الصمطي رئيس حي شرق سوهاج أنه شنت حملات مكبرة استهدفت "شارع المزدلفة، وموقف طما وطهطا، ومدينة ناصر، وأسفرت الحملات عن مصادرة 170 شيشة، و10 كنبات، و25 كرسي بلاستيك، مشيرا إلى استهداف منطقة الأرقم والحميات ومدينة ناصر بحملات مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية، حيث تم إغلاق 13 مركز .

ولفت عبد المنعم على عبد القوى رئيس مركز ومدينة ساقلتة إلى قيام قسم البيئة بالوحدة بتعقيم الدواوين الحكومية، كما تم استهداف جميع المساجد بالمدينة والبنوك، وشوارع والمحلات وموقف السيارات، مشيرا إلى أنه تم منع سوق الخميس بقرية الجلاوية .

وفي مركز ومدينة جهينة، قال ممدوح عباس رئيس المركز أنه تم القيام بحملات مكثفة لحظر استعمال الشيشة في المقاهي العامة والكافيتريات بقري "الطليحات، ونزة المحزمين، ونزة الدقيشية، ونزة البحرية، ونزة الهيش، ونزة الحاجر، والحرافشة، وجهينة الشرقية"، وتم مصادرة جميع الشيش الموجودة بالمقاهي ، لافتا إلى تنفيذ حملة تفتيشية استهدفت مراكز الدروس الخصوصية والحضانات الخاصة بالمدينة، وأسفرت عن غلق 4 مراكز للدروس الخصوصية، و4 حضانات خاصة .

وأوضحت فريدة سلام رئيس حي غرب سوهاج أنه تم غلق 5 حضانات بنطاق الحي ضمن حملات الحي لمتابعة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه تم المرور على المقاهي بنطاق الحي لحظر استعمال الشيشة.

وفي مركز ومدينة طما، لفت عدلي أبو عقيل رئيس المركز إلى القيام بحملة مرور على المقاهي والكافيهات، كما تم المرور على تجمعات المواشي فى الشوارع والاماكن الضيقة، وعلى ترعه الصرف المغطاة بمشطا والتنبيه على اصحابها بعدم خروج المواشي من الأماكن المخصصة لها، وتم المرور على عدد 14مراكز للدروس الخصوصية وإغلاقها، كما تم المرور على جميع الحضانات ووجد انهم مغلقين وتم المرور على المقاهي ورفع الشيش.

وكشف حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة عن إغلاق سنتر للدروس الخصوصة، وعدد 13 حضانات أطفال ورياض أطفال بالمدينة وقرى " الجزازرة، وباصونة، الحريدية".

وفي مركز ومدينة طهطا، أوضح على رفاعي رئيس المركز أنه تم تفقد ومتابعة 19 مركز للدروس الخصوصية، و8 حضانات أطفال، والعديد من المقاهى والكافيهات بمختلف أنحاء المدينة، مشيرا إلى غلق عدد 11 سنتر للدروس الخصوصية بالمدينة.

وقال حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم أنه تم ضبط ومصادرة عدد 30 شيشة بالمركز، كما تم المرور على عدد كبير من المقاهي بنواحي المدينة وقرى " الديابات والحواويش والعيساوية شرق" وتلاحظ التزام أغلب المقاهي بالتعليمات، وتم ضبط 20 شيشة بالحواويش