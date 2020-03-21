روسيا ترسل أجهزة للكشف عن كورونا لـ 13 دولة

أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية اليوم السبت، إرسال أجهزة للكشف عن فيروس كورونا المستجد إلى 13 دولة؛ من بينها إيران ومنغوليا وكوريا الشمالية.. وقريبا سترسل إلى مصر وسيبريا وفنزويلا، مشيرة إلى أن هذه الأجهزة تمكن من فحص نحو 100 ألف شخص.





وذكرت الهيئة - وفقا لما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أنها "أرسلت بالفعل أنظمة طورها مركز الأبحاث الوطني لفيروسات ونواقل البكتيريا، لإجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد لنحو 100 ألف شخص، إلى 13 دولة"، موضحة أنه من "بينهم دول من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وإيران، ومنغوليا، وكوريا الشمالية".



