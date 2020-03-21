لعدم التزام المواطنين بإجراءات الحكومة ..تحرك برلماني لفرض حظر تجول

ناشدت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، الحكومة ضرورة إصدار قرار فوري بفرض حظر تجوال في جميع أنحاء الجمهورية بسبب فيروس كورونا ، من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحا، بشكل مؤقت لحين التأكد من تعقيم الدولة والوصول بالمصريين إلى بر الأمان وحمايتهم من انتقال عدوى كورونا لهم.





وأكدت الدكتورة إيناس عبد الحليم، في بيان لها، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن غلق المحال والمقاهي، غير مفعلة، خاصة في المناطق الشعبية، التي ما زالت تتجاهل وتتعنت في الالتزام بتلك التعليمات، الأمر الذي سيؤدي لانتشار الإصابة بفيروس كورونا بشكل ينذر بكارثة حقيقية.

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وقالت عضو مجلس النواب، إن الأفراح ما زالت تقام بشكل طبيعي، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على المواطنين، لا سيما ونحن فى الأسبوع الأخطر على الإطلاق.



وأضافت أن فرض حظر التجوال سيساهم في منع أي تجمعات بين المواطنين، والتزام الجميع بالتعليمات وإلا سيتم تعريض أي مواطن للمساءلة، لافتة إلى أن هناك العديد من الدول اتخذت هذا القرار نتيجة ازدياد الإصابة بالفيروس نتيجة الاختلاط والتجمعات، فالقرار احترازي متمم لحزمة قرارات الدولة لمواجهة هذا الفيروس الخطير.