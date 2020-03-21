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حوادث

حبس عنصر إجرامي في الإسكندرية لضبط 40 كيلو حشيش بحوزته

السبت 21/مارس/2020 - 01:48 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
أمرت نيابة أول العامرية بالإسكندرية، بحبس عنصر إجرامي، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها معه في واقعة لاتجاره في المواد المخدرة، وبحوزته 40 كيلو جرام من مخدر الحشيش تقدر قيمتها بـ2.8 مليون جنيه.

وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية تفيد قيام أحد العناصر الإجرامية، بمزاولة نشاط غير مشروع في الاتجار وترويج المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش.

تم ضبط المتهم في كمين أعد له أثناء استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزته 400 طربة لمخدر الحشيش تزن 40 كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول. 

أعترف المتهم بحيازته للمخدرات التي تقدر قيمتها بـ2 مليون و800 ألف جنيه بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول العامرية، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
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