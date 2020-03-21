توفير 250 طن كلور و250 ماكينة رش لتطهير شوارع الدقهلية

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اجتماعا بممثلي الغرفة التجارية والمجتمع المدني بالدقهلية اليوم، السبت، لاستعراض آليات تكثيف العمل والمشاركة المجتمعية في التصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وأكد محافظ الدقهلية، أن تضافر جهود منظمات المجتمع المدني مع الجهاز التنفيذي للدولة في التصدي لفيروس كورونا من واجب الجميع، مضيفا أننا سنتخطي الأزمة بتكاتف الجميع ومشاركة المجتمع المدني ووعي أبناء مصر.





وأشار مختار إلى أن الدقهلية دائما تضرب أروع النماذج في المشاركة المجتمعية وإحساس أهلها بالمسئولية تجاه الوطن، مؤكدا أن الغرفة التجارية أحد أذرع المحافظة لتنفيذ مشروعات وتوفير خدمات.





ووجه محافظ الدقهلية بالتنسيق الكامل بين الصحة والزراعة وشركة مياه الشرب في تنفيذ عمليات الرش في الشوارع الرئيسية والمناطق الواسعة على أن تقوم ماكينات الرش الصغيرة والتي تم توفير 250 ماكينة منها من إحدى الشركات لتقوم برش الأماكن الضيقة والمغلقة.





وأضاف محافظ الدقهلية أنه ستتم زيادة عدد ماكينات الرش لتغطي كافة المراكز والقرى، مؤكدا أنه لن يتم ترك مكان بدون تطهير واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.





وأوضح أنه تم توفير الكميات المطلوبة من الكلور اللازم لعمليات التطهير وتوفير ما يزيد على 250 طنا بمساهمات المجتمع المدني، موجها رسالة تقدير لكل المساهمات البناءة.





وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الدولة قامت بجهود متميزة خلال موجة الطقس السيئ واليوم تبذل جهودا مميزة وتتعامل باحترافية في التصدي لفيروس كورونا انطلاقا من حرصها على صحة وسلامة المواطنين.





وأكد محافظ الدقهلية أننا نعمل في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لمواجهة الأزمة وتخطيها والتغلب عليها.



