كارتيرون يحسم مصير ثلاثى الزمالك المعارين مع القلعة البيضاء





واستقر مسؤولو الزمالك على عرض خدمات الثلاثى أحمد رفعت ورزاق سيسيه المعارين للاتحاد وأحمد أبو الفتوح المعار لسموحة، على المدير الفنى للفريق الأبيض.





ياتي هذا من أجل حسم إمكانية عودتهم فى الموسم المقبل من عدمه. وكان المدير الفني سبق وطلب تقارير من جهازه المعاون بشأن اللاعبين المعارين لتحديد من سيعود للفريق الموسم المقبل ياتي هذا من أجل حسم إمكانية عودتهم فى الموسم المقبل من عدمه.

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ان مجلس ادارة القلعه البيضاء استقر علي إحالة ملف اللاعبين المعارين إلى الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض لتحديد اللاعبين الذين سيعودون للفريق الأبيض في الموسم المقبل.