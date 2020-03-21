عميد هندسة عين شمس: تأجيل امتحانات الميدتيرم أسبوعًا فقط

قال الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة ،انه تم تأجيل الميدتيرم الي اسبوع قادم وبعد ذلك سوف يتم الإعلان عنه وإذا تم الغاء امتحانات الميدتيرم إجراء يمكن تطبيقه وإضافة درجاتها لامتحانات نهاية العام .





وأوضح عميد كلية هندسة ان التعليم الاكلتروني اثبت نجاحا كبيرا من خلال عدة وسائل يستطيع بها الطالب التواصل مع الكلية بشكل مباشر





وأشار إلى أن مشاريع التخرج سوف تكون في مواعيدها المحددة لانها سوف تنعقد بعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بأكثر من شهر منوها ان مشروع التخرج ينقسم الي قسمين قسم نظري وقسم عملي والقسم النظري يمكن متابعته من خلال التعلم عن بعد .





وأوضح أنه لا حاجة لتأجيل امتحانات طلاب الدراسات العليا وانه يمكن اقامتها بموعدها كما هى لقلة عدد الطلاب.





جدير بالذكر أن المجلس الاعلى للجامعات كان قد أصدر اليوم عدة قرارات جديدة تمثلت في :





1- التأكيد على إنجاز خطة الطوارئ المعلنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل منشآت ومرافق الجامعات بما في ذلك الاهتمام بالتعقيم والتطهير المستمر.





2- التأكيد على قرارات المجلس الأعلى للمستشفيات والذي أنعقد في جلسته الطارئة بتاريخ 19/3/2020.





3- الاستمرار في تفعيل منظومة التعليم عن بعد طوال فترة تعليق الدراسة وفق إجراءات تضمن إستمرار العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني بكل فاعلية وجودة وذلك للمحتوى النظري لكافة الكليات على أن يرحل التطبيق العملي للكليات العملية لما بعد استئناف الدراسة أو في الأجازة الصيفية بحسب ما تقرره كل جامعة.





4- إستمرار التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الدخول والإستخدام المجاني للمنصات التعليمية الإلكترونية.





5- في حالة إستمرار تعطيل الدراسة بعد المواعيد المعلنة سابقا سيتم إلغاء إمتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني وضم درجاتها على إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.





6- تؤجل إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني على ألا تنعقد قبل السبت 30/5/2020 وفقًا للجداول التي ستعلن من كل جامعة أو في موعد يتم إعلانه لاحقًا وفقًا لمستجدات الأمور.





7- بالنسبة لطلاب الدراسات العليا يترك لكل جامعة تحديد موعد إنعقاد إمتحاناتها وفقًا لما تراه على ألا تحسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.





8- وقرر المجلس أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة جميع المستجدات وإتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه إلتزاما بخطة الدولة للحفاظ على صحة المصريين ومنع الانتشار الوبائي لفيروس كورونا المستجد.



