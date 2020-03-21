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منوعات

التغير المناخي وراء تفشي وباء كورونا .. خبير يكشف سر انتشاره

السبت 21/مارس/2020 - 07:41 م
صدى البلد
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أحمد شريف

كشف الخبير البيئي، مجدي علام، ان تحور الفيروسات سواء كورونا او السارس  يأتي نتيجة تغير المناخ ، حيث عاد مرض الملاريا مرة اخرى بسبب تغير المناخ .


وأوضح علام في تصريح لموقع صدى البلد، أن الميكروبات الدقيقة والكائنات الدقيقة تتأثر من التغير المناخي، لافتًا إلى أنه تم التحذير من أن كائنات قد انقرضت ستعود مرة أخرى مثل  الفيروسات البكتيرية و فيروسات السل والأمراض الإستوائية، التي أصبحت منتشرة في العالم لعودتها إلى نشاطها مرة أخرى نتيجة التغير المناخي.


وأشار الخبير البيئي إلى أن الطبيعة ترسل لنا رسائل تحذيرية تنذرنا بوقوع كوارث مثل تفشي الفيروسات و الكوارث الطبيعية مثل السيول والفيضانات التي شاهدها العالم في الاونة الاخيرة.


وافاد ان حكومات العالم لم تهتم بقضية التغير المناخي وأهملته بشدة، مما أدى إلى الكوارث الطبيعية التي يعيشها العالم وهذا هو الإنذار الأهم الذي لابد أن تستوعب دول العالم وتلتفت إليه.


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