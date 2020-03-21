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رياضة

مدرب الاتحاد السعودي: لن أكرر أخطائي السابقة في كورنثيانز

السبت 21/مارس/2020 - 07:45 م
كاريلي
كاريلي
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قسم الرياضة
أكد البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لنادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، أنه لن يكرر الأخطاء التي ارتكبها في فريقه السابق كورينثيانز مع الاتحاد.

وقال كاريلي في تصريحات تليفزيونية لقناة سبورت تي في البرازيلية: "ارتكبت بعض الأخطاء في كورنثيانز، لكنني أغلقت تلك الصفحة، غادرت ورأسي مرفوعة، الأخطاء تحدث وهو أمر طبيعي لكن الشيء المهم هو التعلم منها".

وأضاف: "لن أجري  تغييرات كثيرة في الاتحاد، كما فعلت مع كورنثيانز، لأنه عندما تجري تغييرات كثيرة، لا تتأثر سوى ثقة اللاعبين، الأهم هو التركيز على الاستقرار من أجل تحقيق النتائج المرغوبة من جماهير وإدارة النادي".

يذكر أن اتحاد جدة قد تعاقد مع كاريلي منتصف هذا الموسم، بعد سلسلة من النتائج السلبية، ويحتل الفريق المركز الثالث عشر في الدوري السعودي برصيد 32 نقطة.

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