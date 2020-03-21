أحدث الإحصائيات..أكثر من 12 ألف وفاة بفيروس كورونا حول العالم

نشرت وكالة الصحافة الفرنسية إحصائية جديدة كشفت تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا حول العالم رقم 12 ألف حالة.





ونشرت وسائل الإعلام الدولية اليوم السبت خضوع مئات الملايين من الأشخاص في العالم لعزلة في بيوتهم على أمل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أسفر عن وفاة أكثر من أحد عشر الف شخص وهز الاقتصاد العالمي.





وتستعد إيطاليا البلد الأكثر تضررا في أوروبا بالفيروس الذي أودى بحياة أربعة آلاف شخص فيها وكانت أول دولة في القارة العجوز تأمر بوضع السكان في الحجر، لتعزيز إجراءاتها في مواجهة انتشار المرض. وستغلق كل الحدائق والمحميات أمام الجمهور في عطلة نهاية الأسبوع على أن تفرض قيودا أخرى لدفع الإيطاليين إلى البقاء في بيوتهم





وفي الولايات المتحدة، قال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو نحن في الحجر الصحي ، مؤكدا أنه الإجراء الأكثر تشددا الذي يمكن أن نتخذه.