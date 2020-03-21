30 نصيحة من وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا والتعامل مع المشتبه فى إصابتهم

قدمت وزارة الصحة والسكان عددِا من النصائح والإرشادات للمواطنين، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ، للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) تحت إشراف منظمة الصحة العالمية .





وجاءت النصائح كالتالي...





1- عدم خروج الشخص من المنزل طوال فترة العزل المنزلي.





2- تخصيص مكان بالمنزل نظيف وجيد التهوية.





3- تجنب جميع الزيارات والأنشطة الاجتماعية.





4- عدم التنقل كثيرَا من المكان المخصص للعزل إلى مكان آخر.





5- يجب اتباع النصائح لمدة 14 يومًا من تاريخ وصوله من العمرة.





6- ارتداء كمامة تناسب الوجه خاصة عند التعامل مع أحد أحد أفراد الأسرة والتخلص منها بعد الاستخدام بوضعها داخل كيس مغلق وإلقائه في سلة المهملات.





7- تغطية الأنف والفم أثناء العطس أو الكحة بمنديل ورقي والتخلص منه بوضعه داخل كيس مغلق وإلقائه بسلة المهملات.





8- ضرورة غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو تدليك اليدين بمطهر كحولي.





9- ينبغي على الشخص الذي يخضع للعزل المنزلي تناول وجبات الطعام بشكل منفصل عن أفراد الأسرة، اتباع نظام غذائي متوازن.





10- تجنب المواصلات العامة والأماكن المزدحمة.





11- شرب الماء الدافئ بدلًا من المشروبات الباردة.





12- ضرورة عدم مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق أو الأكواب أو المناشف مع أفراد الأسرة.





13- الحذر من الإفراط في تناول المضادات الحيوية.





14- ضرورة قياس الحرارة كل 8 ساعات للشخص المعزول.





15- في حال ظهور أعراض صعوبة في التنفس أوإسهال أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم،يجب التوجه إلى المستشفى فورًا لإجراء التحاليل اللازمة.



