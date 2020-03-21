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أخبار البلد

30 نصيحة من وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا والتعامل مع المشتبه فى إصابتهم

السبت 21/مارس/2020 - 08:24 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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محمد غالي

قدمت وزارة الصحة والسكان عددِا من النصائح والإرشادات للمواطنين، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) تحت إشراف منظمة الصحة العالمية.


وجاءت النصائح كالتالي...


 1- عدم خروج الشخص من المنزل طوال فترة العزل المنزلي.


 2- تخصيص مكان بالمنزل نظيف وجيد التهوية.


 3- تجنب جميع الزيارات والأنشطة الاجتماعية.


4- عدم التنقل كثيرَا من المكان المخصص للعزل إلى مكان آخر.


5- يجب اتباع النصائح لمدة 14 يومًا من تاريخ وصوله من العمرة.


6- ارتداء كمامة تناسب الوجه خاصة عند التعامل مع أحد أحد أفراد الأسرة والتخلص منها بعد الاستخدام بوضعها داخل كيس مغلق وإلقائه في سلة المهملات.


7- تغطية الأنف والفم أثناء العطس أو الكحة بمنديل ورقي والتخلص منه بوضعه داخل كيس مغلق وإلقائه بسلة المهملات.


8-  ضرورة  غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو تدليك اليدين بمطهر كحولي.


9- ينبغي  على الشخص الذي يخضع للعزل المنزلي تناول وجبات الطعام بشكل منفصل عن أفراد الأسرة، اتباع نظام غذائي متوازن.


10- تجنب المواصلات العامة والأماكن المزدحمة.


11- شرب الماء الدافئ بدلًا من المشروبات الباردة.


12- ضرورة عدم مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق أو الأكواب أو المناشف مع أفراد الأسرة.


13- الحذر من الإفراط في تناول المضادات الحيوية.


14-  ضرورة قياس الحرارة  كل 8 ساعات للشخص المعزول.


15- في حال ظهور أعراض صعوبة في التنفس أوإسهال أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم،يجب التوجه إلى المستشفى فورًا لإجراء التحاليل اللازمة.


 نصائح لاسر المخالطين والمشتبه باصابتهم:-


 1- اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ أخرى للشخص المخالط.

2- البقاء على بعد مترين على الأقل في حالة ضرورة الاختلاط.

3- اﺳﺘﺨﺪام ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﻨﻮم وﺣﻤﺎم ﻣﻨﻔﺼل إذا كان متاحًا.

4- منع الزيارات.

5- ضرورة ارتداء الكمامة الطبية في حالة التواجد بالقرب من الشخص المعزول، والتخلص منها بعد الاستخدام بوضعها داخل كيس مغلق وإلقائها بسلة المهملات.

6- تغطية الأنف والفم بمنديل ورقي أثناء العطس أو الكحة والتخلص منه بوضعه داخل كيس مغلق وإلقائه بسلة المهملات.

7- غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو تنظيفها بمطهر كحولي.

8-  تجنب لمس العين والأنف والفم بأيدي غير نظيفة.

9- ضرورة عدم مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل (الأطباق، الأكواب، المناشف، الفراش، الملابس) مع الشخص المعزول، وبعد استخدام  هذه الأدوات يجب غسلها جيدًا بالماء والصابون.

10- ضرورة ارتداء قفازات مطاطية أثناء الغسل.

11- اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ التهوية الجيدة  المساحات اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ  في  المنزل.

12-  تجنب الاختلاط.

13- الابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

14- تنظيف جميع الأسطح التي يتم لمسها كثيرًا مثل (أجهزة الكمبيوتر المشتركة، مقابض الأبواب، الهواتف المنزلية، تجهيزات الحمام، الطاولات بجانب السرير).

15- الاستمرار بمسح الاسطح بالمطهرات.

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