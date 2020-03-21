الحكومة: غلق المساجد قرار استثنائي ولا نلقي بأيدينا إلى التهلكة.. فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر لا تزال في الوضع الامن في مواجهة فيروس كورونا بالنظر إلى اعداد المصابين.





وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نحن في وضع استثنائي وقرار غلق المساجد استثنائي وتستهدف حفظ النفس والحفاظ على مصر من وباء يفتك بالعالم ولا نلقي بأيدينا إلى التهلكة".





وتابع نادر سعد :" زيادة أعداد المصابين بشكل مبالغ فيه يتحول الفيروس إلى حالة جائحة، والجائحة في كل دولة تتجاوز قدرات الدولة في التصدي لها".





وتابع نادر سعد:" مش عايزين نوصل لمرحلة الجائحة، ووزيرة الصحة حذرت من تجاوز عدد المصابين الـ 1000 حالة مصابة، والانتشار في مصر لا يزال تحت السيطرة ".





واكمل نادر سعد:" على الشعب الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الإختلاط وتجنب الزحام والتواجد في اماكن مغلقة".