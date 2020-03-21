AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الحكومة: غلق المساجد قرار استثنائي ولا نلقي بأيدينا إلى التهلكة.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 09:17 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
Advertisements
هاني حسين
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر لا تزال في الوضع الامن في مواجهة فيروس كورونا بالنظر إلى اعداد  المصابين.

وأضاف  نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  نحن في وضع استثنائي وقرار غلق المساجد استثنائي وتستهدف حفظ النفس والحفاظ على مصر من وباء يفتك بالعالم ولا نلقي بأيدينا إلى التهلكة".

وتابع نادر سعد :" زيادة أعداد المصابين بشكل مبالغ فيه يتحول الفيروس إلى حالة جائحة، والجائحة في كل دولة تتجاوز قدرات الدولة في التصدي لها".

وتابع نادر سعد:" مش عايزين نوصل لمرحلة  الجائحة، ووزيرة الصحة حذرت من تجاوز عدد المصابين الـ 1000 حالة مصابة، والانتشار في مصر لا يزال تحت السيطرة ".

واكمل نادر سعد:"  على الشعب الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الإختلاط وتجنب الزحام والتواجد في اماكن مغلقة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزارة الأوقاف تحذر من فتح المساجد لصلاة رفع الأوبئة

الصحة العالمية: أوروبا تحولت إلى بؤرة تفشي كورونا

تعرف على موعد تطبيق قرار تخفيض أعداد الموظفين بسبب كورونا ..فيديو

منع الشيشة في المقاهي بسبب كورونا.. الحكومة توضح

الحكومة عن تقرير الجارديان: استند إلى أوهام وخيالات في حياة من كتبه

السعودية تقرر إيقاف صلاة الجمعة والجماعة باستثناء الحرمين

ترشيحاتنا

بكمامة غريبة.. كنزي عمرو دياب تتحدي فيروس كورونا

الصحة: بيان بآخر مستجدات أعداد الإصابة بفيروس كورونا بعد قليل.. فيديو

بعد ارتفاع أعداد المتعافين.. الصحة توضح الخلطة السرية لعلاج فيروس كورونا

ممكن يتسببوا فى كارثة .. ماذا يحدث مع العائدين من إيطاليا بطريقة غير رسمية بأسيوط

التغير المناخي وراء تفشي وباء كورونا .. خبير يكشف سر انتشاره

أين تقام صلاة الجنازة على الميت بعد إغلاق المساجد.. الأوقاف ترد.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صور جديدة من حريق استوديو مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف

شاهد | فض حفلي زفاف وخطوبة في البحيرة وتشميع قاعتى الأفراح

مرسيدس mercedes تطرح موديلا جديدا في مصر تعرف علي السعر و المواصفات .. صور