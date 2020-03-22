بيتفرج على مواقع إباحية ويمارس الجنس في التليفون مع بنات .. هيام: جوزى خان أخويا مع مراته و طلقنى

جوزي سايبني وبيتكلم مع بنات على النت وفي الموبايل .. بهذه الكلمات بدأت هيام سرد قصتها المأساوية مع زوجها، التي انتهت بعد 4 سنوات ونصف زواج، وخرجت منها بطفلة صغيرة بعدما شاهدت بنفسها خيانة زوجها لها أكثر من مرة على هاتفه، بالإضافة لسماعها علاقته الجنسية مع السيدات على الإنترنت.





تروي هيام قصتها الحزينة قائلة : "أنا اتجوزت من 4 سنين ونصف، وكنا بنحب بعض وكان جوزي حاجة تانية قبل الجواز، أقدر أقول أني شوفت بني أدم تاني بعد فترة من جوازنا، في البداية كانت حياة طبيعية مفيهاش أي مشاكل ولا خلافات وأنجبت بنتي اللي معايا في بداية جوازنا، وبعد فترة صغيرة جدا من الجواز والإنجاب اكتشفت المصيبة أن جوزي بيكلم بنات في التليفون وعلى النت".

تستكمل الزوجة قصتها : أنا كلمته كتير جدا في الموضوع ده، لغاية ما تعبت من الكلام معاه عن البنات والستات دي، وكان بيقولي دول زمايلي دول معرفة وعندهم مشاكل وبحلها وبمرور الوقت زادت بينا المشاكل بشكل مش طبيعي، وفي مرة بالصدفة كنت فاتحة اللاب توب بتفرج على مسلسل وشوفت مواقع إباحية كان البيه فاتحها بيتفرج عليها، وكانت صدمتي.





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وتصمت الفتاة قليلا وتعود بالحديث مرة ثانية : جوزي بعد إنجابي طفلتنا الأولى اتغير في معاملته معايا، وعرفت أنه على علاقة بواحدة تانية ويمارس معاها الحرام، والست اطلقت بسببه بعد ما جوزها عرف، واكتشفت أنه داخل في علاقة تانية مع واحدة متجوزة، وأن بينهم اتصالات جنسية ورسائل كتير ولما مسكت تليفونه مرة تانية بالصدفة لقيت كلام جنسي في الشات قبل جوازنا .

وتابعت الزوجة : مصيبتي بقت أكبر لما عرفت انه بيتكلم مع مرات أخويا، مرات أخويا قريبة جوزي، وكانوا بيتكلموا بطريقة وحشة وكلام عيب عن أخويا وعن أهلي، وقررت أبعد وأروح عند أهلي وواجهته أني عرفت كل حاجة بدون ما أفضحه، وجالي واعتذر لي وحلف أنه هيبطل يعمل الحاجات دي".





وتابعت : فضل فترة مخلى باله من تحركاته وعمل كلمة سر لموبايله علشان معرفش افتحه ورجعنا تانى للعادات القديمة والإهمال وعدم الاهتمام لغاية ما اكتشفت أنه بيكلم بنت من العائلة وكمان مخطوبة، ويمارسوا الجنس في التليفون هما الاثنين ورومانسية وكلام حب، اللى أنا مكنتش بسمع منه كلمة واحدة أصلا".





تستكمل هيام : سجلت له كل المكالمات والتحركات لشهور وكل مرة كانت بتحصل خناقة بينا كان بيقول روحي ريحي أعصابك شوية في بيت أهلك عشان البيت يفضى علي لحد ما بالصدقة عرف أني حاطة جهاز تسجيل في البيت ومسكه، ومجرد ما شافه قالي أنتي طالق ورماني، ورجعت لأهلي وحكيت لهم كل اللي حصل بينا في الفترة اللي كنت فيها على ذمته.