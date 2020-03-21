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مرأة

بعد إصابة فردين في النادي الإيطالي .. كيف تحمي نفسك من الإصابة بـ كورونا ؟

السبت 21/مارس/2020 - 10:58 م
بعد إصابة فردين في
بعد إصابة فردين في النادي الإيطالي
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حياة عبد العزيز
أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم السبت، عن إصابة المدير التنفيذي للفريق، باولو مالديني وابنه بـ فيروس كورونا المستجد.

ونشر النادي بيانًا رسميًا أكد فيه إصابة مالديني ونجله دانيال بفيروس كورونا، بعد أن خضعا للفحص وظهرت نتيجتهما إيجابية ليصبحا أول فردين في النادي الإيطالي يصابا بالفيروس.

وأضاف البيان أن مالديني ودانيال يمكثان في منزلهما منذ أسبوعين لكن النتيجة ظهرت إيجابية، مؤكدة أنهما بصحة جيدة، وسيخضعان للعزل الصحي والعلاج في الفترة القادمة.

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أعراض فيروس كورونا :

1- ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل مفاجئ

2- صداع مستمر

3- آلام بالجسم مع التعب العام

4- الإحساس بقشعريرة بالجسم 

6- السعال المصحوب ببلغم

7- سيلان الأنف

8- ألم في الصدر عند التنفس أو السعال

9-التهاب الحلق

10- ضيق في التنفس


طرق الوقاية من فيروس كورونا:

1-لا تلمس مقابض الأبواب: يقول الخبراء إن الطريقة الأكثر شيوعًا لانتشار فيروس كورونا هي من خلال لمس الأشخاص للأسطح التي لمسها مصاب.

2- استخدم قلمًا أو منديلًا للضغط على الأزرار بدلًا من إصبعك، خاصة عند استخدام المصعد، أو الكيبورد.

3- لا تستخدم المراحيض العامة، فقد أكد الخبراء أن المصاعد والمراحيض العامة تحتاج للتعامل معها بحذر شديد لأنه يسهل انتقال الفيروس من خلالها.

4- توقف عن لمس وجهك وأنفك وعينيك، فهي أسهل طريقة لنقل عدوى فيروس كورونا.

5-توقف عن السلام الحار مع القبلات، فالقرب من الأشخاص بهذه الطريقة خطير في الأوقات الحالية، خاصة المصابين بنزلات البرد والسعال.

6-تجنب التجمعات الكبيرة، فربما يكون أحد الأشخاص مصابًا بفيروس كورونا أو مجرد نزلة برد فيتم نقلها بالعدوى للآخرين.

7-ارتد القفازات في الأماكن العامة وفي المواصلات والأسطح خارج منزلك والسلالم والمصعد وحتى الهواتف المحمولة.

8-تجنب البصق في الأماكن العامة.

9- استخدم منديلًا كلما شعرت برغبة في الكحة أو العطس وألق المنديل ولا تستخدمه مرتين.

10- قف على مسافة بعيدة تصل لـ 2 متر عن أي شخص مصاب بالسعال أو البرد.
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