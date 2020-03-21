نصائح مهمة للوقاية من فيروس كورونا.. أستاذة مناعة توضح.. فيديو

قدمت الدكتورة دينا سليمان أستاذ المناعة، مجموعة من النصائح للمواطنين من أجل الوقاية من فيروس كورونا .





وأضافت دينا سليمان في حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": " على المواطنين الحفاظ على غسل اليدين بالماء والصابون من أجل القضاء على الفيروسات".





وتابعت دينا سليمان: "يجب تعقيم المسطحات والمفروشات بالكحول والكلور، ويجب تعريض المفروشات والملابس للشمس لأن الشمس تقضي على الفيروسات ويجب التعرض إلى أشعة الشمس لانها تقوم بتقوية جهاز المناعة".





وأكملت دينا سليمان: "يجب تهوية المنازل باستمرار، كما يجب المحافظة على تناول السوائل الدافئة مثل اليانسون والنعناع، والغرغرة بالملح المركز من أجل تفتيت جزيئات الفيروسات المتواجدة في الحلق".



