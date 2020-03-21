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نصائح مهمة للوقاية من فيروس كورونا.. أستاذة مناعة توضح.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 10:41 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قدمت الدكتورة دينا سليمان أستاذ المناعة، مجموعة من النصائح للمواطنين من أجل الوقاية من فيروس كورونا .

وأضافت دينا سليمان  في حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "على المواطنين الحفاظ على غسل اليدين بالماء والصابون من أجل القضاء على الفيروسات".

وتابعت دينا سليمان: "يجب تعقيم المسطحات والمفروشات بالكحول والكلور، ويجب تعريض المفروشات والملابس للشمس لأن الشمس تقضي على الفيروسات ويجب التعرض إلى أشعة الشمس لانها تقوم بتقوية جهاز المناعة".

وأكملت دينا سليمان: "يجب تهوية المنازل باستمرار، كما  يجب المحافظة على تناول السوائل الدافئة مثل اليانسون والنعناع، والغرغرة بالملح المركز  من أجل تفتيت جزيئات الفيروسات المتواجدة في الحلق".

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