فورد تقدم هدية لعملائها حول العالم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.. تعرف عليها

أعلنت شركة فورد عن عدد من الإجراءات الصارمة لمواجهة فيروس كورونا آخرها منح عملائهم الجدد فترة دعم تصل إلى 6 أشهر لتسديد ثمن مشترياتهم.

وأوضحت الشركة أن البرنامج مخصص للعملاء المؤهلين الذين يمولون مشترياتهم من خلال برنامج فورد كريديت حول العالم، حيث ستدفع الشركة الأمريكية نيابة عنهم لمدة ثلاثة أشهر، مع قدرة المشترين على التأجيل لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وسيشمل هذا البرنامج طرازات فورد المختلفة موديل 2019 و2020 فقط، باستثناء بيك اب سوبر ديوتي موديل 2020.





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وقال الرئيس التنفيذي لشركة فورد جيم هاكيت: "مثلما فعلنا في فترة الركود العظيم التي كانت منذ بضع سنوات، تدير فورد حاليًا بعض البرامج والإجراءات للتخفيف من تأثير فيروس كورونا على عملائها، وبصفتنا أكبر منتج للسيارات في أمريكا وكذلك أكبر مشغل للعمالة، فإننا نخطط للخروج من هذه الأزمة كشركة أقوى يمكن أن تكون محركًا لإنعاش الاقتصاد ليمضي قدمًا، متجاوزًا هذه الأزمة."





وأعلنت الشركة لتجارها عن توفير أموال إضافية للمساعدة في دعم العملاء بشكل أفضل خلال هذه الفترة، حيث سيقوم الوكلاء بتسليم السيارات إلى المشترين حتى باب المنزل، بدلًا من مطالبتهم بمغادرة منازلهم خلال شهري مارس وأبريل.