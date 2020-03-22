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المستلزمات الطبية: سعر الكمامة في الأسواق 3 جنيهات خلال شهر.. فيديو

الأحد 22/مارس/2020 - 03:56 ص
كمامة
كمامة
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور محمد إسماعيل رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرف تجارة القاهرة، إن هناك اتفاقية مع  وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه خلال شهر واحد ستباع الكمامة للمواطنين بـ 3 جنيه بحد أقصى، وهيئة الدواء ستكون هي المسؤولة على هذا الموضوع من خلال خطة بمواصفات قياسية.

 وأضاف «محمد إسماعيل» خلال مداخلة هاتفية على قناة «الحدث اليوم» أن جميع المستشفيات بمحافظات الجمهورية متوفر بها المستلزمات الطبية والاحتياجات والمستلزمات الطبية  سواء الكمامات او المطهرات او الجوانتيات.

وأشار رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرف تجارة القاهرة، إلى أنه بمجرد بدأ الإعلان عن إنتشار الفيروس وزارة الصحة تم التنسيق مع الجهات المعنية والمصنعين والاتفاق على توفير كمامات بسعر الكمامة 40 قرشا.

وأوضح «محمد إسماعيل» أن السبب الرئيسي في أزمة نقص المستلزمات الطبية في الأسواق هو الإعلام بسبب التركيز على الوقاية التي لا تتجاوز 30%، موضحا أن الأهم في مواجهة فيروس كورونا هو تقوية المناعة وتحصين الأنف والفم والعين.

وناشد «محمد إسماعيل» الإعلام بتوعية المواطنين بعيدة عن المستلزمات الطبية المتمثلة في الكمامة، مشيرا إلى أن 80% من منتجي المطهرات  من شركات قطاع الأعمال ليس لها علاقة بالمستلزمات الطبية التابعة للدولة، وارتفاع سعر الكحول من 60 جنيها الي 200 جنيه.
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