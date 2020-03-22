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رياضة

أخبار الرياضة السعودية | حقيقة تفاوض النصر مع الجزائري ياسين براهيمي.. وتصريحات مدرب اتحاد جدة

الأحد 22/مارس/2020 - 12:28 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية السعودية في الساعات الماضية التي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي السعودي، وجاءت كالآتي:

ترددت الأنباء، خلال الأيام القليلة الماضية، عن تفاوض نادي النصر حامل لقب الدوري السعودي، مع الدولي الجزائري ياسين براهيمي لاعب الريان القطري.

أكد البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لنادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، أنه لن يكرر الأخطاء التي ارتكبها في فريقه السابق كورينثيانز مع الاتحاد.

أجبر نادي الاتفاق السعودي، لاعبه التونسي نعيم سليتي، على خوض تدريبات خاصة في منزله، تحت إشراف الجهاز الطبي، وبمتابعة من الجهاز الفني، وذلك خلال فترة تعليق الأنشطة الرياضية الحالية، بسبب تفشي فيروس كورونا.
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