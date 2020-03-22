أخبار الرياضة السعودية | حقيقة تفاوض النصر مع الجزائري ياسين براهيمي.. وتصريحات مدرب اتحاد جدة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية السعودية في الساعات الماضية التي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي السعودي، وجاءت كالآتي:





ترددت الأنباء، خلال الأيام القليلة الماضية، عن تفاوض نادي النصر حامل لقب الدوري السعودي، مع الدولي الجزائري ياسين براهيمي لاعب الريان القطري.





أكد البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لنادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، أنه لن يكرر الأخطاء التي ارتكبها في فريقه السابق كورينثيانز مع الاتحاد.



