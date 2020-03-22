أمريكا تعلن عن قفزة جديدة في أعداد وفيات وإصابات كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الأحد ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة.





وقال موقع الجامعة إن هناك 26.138 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة، مضيفا أن الولايات المتحدة سجلت 336 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ويعني ذلك أن الولايات المتحدة سجلت 1990 إصابة بفيروس كورونا، و51 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وأضاف موقع الجامعة أن عدد إصابات كورونا في العالم وصل إلى 306.395 حالة مؤكدة، و13.031 حالة وفاة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن 176 شخصا في الولايات المتحدة تعافوا بعد الإصابة بفيروس كوورنا، فيما تعافى أكثر من 92.372 شخصا حول العالم.





وفي وقت سابق، أكد مسؤولو الصحة في جميع أنحاء الولايات المتحدة تسجيل ما لا يقل عن 24.148 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتوفي 285 شخصًا بسبب الفيروس في الولايات المتحدة، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.









وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مساء أمس السبت مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي تحول إلى وباء عالمي.





وأكد ترامب، خلال مؤتمر صحفي، أنه جرى الاتفاق مع كندا والمكسيك على إغلاق الحدود منعا لتفشي فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 22 ألف شخص في الولايات المتحدة.



