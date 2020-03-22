أخبار الرياضة .. أزمة بين الزمالك واتحاد الكرة.. تركي ال شيخ يوجه رسالة بشأن كورونا

نشر موقع "صدى البلد" فجر الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر الحجز على مبلغ 350 ألف دولار مرسلة من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قيمة التأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وجه تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية رسالة تفاؤل وأمل لـ متابعيه بشأن فيروس كورونا المستجد
وجه دينيس أونيانجو حارس مرمى فريق صن داونز رسالة لـ متابعيه بشأن فيروس كورونا المستجد الذي أجبر العديد من الدوريات العالمية على التوقف
أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن زيادة راتب سامي الشيشيني المدرب العام للفريق الأول وأمير عبدالعزيز المدرب المساعد وعمرو عبدالسلام مدرب الحراس.
وجه فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة صدمة لـ الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين في النادي، حيث وجه لهم الشكر بدءا من أول أبريل المقبل.
كشف حمدي فتحي نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن موعد عودته لـ المران الجماعي للفريق عقب اصابته الأخيرة بـ قطع في غضروف الركبة منذ فترة طويلة