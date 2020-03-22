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أخبار العالم

حاول تصديره للخارج.. بريطانيا تعتقل منتج عقار مزيف لعلاج فيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 07:43 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت السلطات البريطانية عن إلقاء القبض على رجل يقوم يإنتاج دواء مزيف لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبحسب "رويترز"، نجحت شرطة بريطانيا في إلقاء القبض على فرانك لودلو، صاحب الـ59 عاما، في وست ساسكسفي جنوبي البلاد، يوم الجمعة.

وقالت الشركة إن لودلو كان يحاول بيع الدواء المزيف لعلاج كورونا خارج البلاد.

وأضاف أن لودلو وجهت إليه تهمة الاحتيال وتصنيع منتج طبي بشكل غير قانوني.

وأوضحت السلطات البريطانية أن اعتقال المتهم جاء  بعد تحقيق مشترك أجرته وحدة جرائم الملكية الفكرية التابعة لشرطة مدينة لندن ووكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية.

فيما وسجلت في بريطانيا، حتى ليل السبت، 5018 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 233 حالة وفاة.

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